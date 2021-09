WiFi gratuito a Vecchiano, installati e collaudati gli hot spot

Installati e collaudati gli hot spot del servizio wi-fi gratuito nelle piazze delle frazioni del territorio comunale di Vecchiano. "Gli hot spot wifi sono stati installati in Piazza Carducci ad Avane, in Piazza Allende a Filettole, in Piazza 1 Maggio a Nodica, in Piazza Balducci a Migliarino, e in Piazza Garibaldi a Vecchiano”, spiegano dall'Amministrazione Comunale. La nascita dei nuovi hot spot wifi sul nostro territorio è stata possibile grazie ad un finanziamento di 15mila euro: il Comune di Vecchiano è risultato tra i Comuni vincitori della seconda call 'WiFi4EU', progetto della Commissione Europea che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a Internet di alta qualità in tutto il territorio dell’Unione Europea. A fare domanda di partecipazione erano stati oltre 10mila comuni. "Questo finanziamento permette agli utenti di accedere liberamente alle reti WiFi situate nelle aree pubbliche. Accanto questa operazione, la Regione Toscana continua a portare avanti a livello territoriale i lavori per l’estensione della fibra ottica".

Il piano per l’estensione della Fibra ottica è quello che interessa le cosiddette 'aree bianche', ovvero i territori (gli unici dove il settore pubblico può intervenire direttamente, ndr) in cui, per i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso di non voler investire. "Continueremo adesso il nostro lavoro -fanno sapere dal Comune- per intercettare le molte opportunità fornite dall'unione Europea per i Comuni e per rendere il nostro borgo più attrattivo per i turisti, più Smart e accessibile per i nostri cittadini, gli studenti e i nostri giovani che già possono connettersi liberamente nelle zone di interesse pubblico, come già avviene nelle maggior parte d'Europa".