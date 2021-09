Bilancio consolidato 2020, Firenze chiude con un attivo di 9 milioni

Approvato in Consiglio comunale il bilancio consolidato per il 2020. Il documento, presentato in aula dall’assessore al bilancio Federico Gianassi, contiene l’aggregazione dei risultati del Comune e dei principali enti partecipati, strumentali e controllati dal Comune rappresentati da due fondazioni - il Maggio ed il Teatro della Toscana -, 7 società controllate tra le quali il gruppo Alia, Casa, Ataf, Mercafir, Sas, Silfi, e 19 società partecipate come Centrale del latte, Afam, Publiacqua e Toscana Energia.

“Il bilancio consolidato del Comune di Firenze per il 2020 mostra risultati positivi – ha spiegato in consiglio Gianassi – . È un risultato ottimo perché si tratta di un bilancio che consolida i dati del Comune e delle società partecipate in un anno reso particolarmente difficile dalla pandemia”. Il conto economico chiude infatti con un risultato d'esercizio di circa 9 milioni, dato minore rispetto al 2019 anno antecedente alla pandemia ma comunque dato positivo malgrado la pandemia.

Tuttavia, il bilancio consolidato mostra una solidità dello stato patrimoniale che chiude con un attivo lievemente superiore rispetto a quello del 2019 mentre vengono sostanzialmente confermati tutti i valori positivi degli indicatori patrimoniali ed economici.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa