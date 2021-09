CNA Toscana, domani l'elezione del presidente

“Ripartire. Insieme”: con questo motivo conduttore 109 imprenditori toscani, delegati a rappresentare gli artigiani associati alla CNA in tutte le province della regione, si riuniscono domani a Firenze, presso l’Auditorium al Duomo (via de’ Cerretani 54/r) per eleggere il loro presidente regionale.

L’Assemblea Elettiva della CNA Toscana, che inizierà alle ore 15,30, si svolgerà in presenza, ovviamente nel rispetto delle regole Covid; interverranno il Presidente della Regione, Eugenio Giani, e il Direttore dell’Irpet, Nicola Sciclone; parteciperanno gli Assessori alle attività produttive della Regione, Leonardo Marras, e del Comune di Firenze, Federico Gianassi, oltre ai massimi dirigenti delle società del sistema CNA. Chiuderà i lavori il Presidente Nazionale CNA, Daniele Vaccarino.

Nel corso dell’Assemblea il Direttore Irpet Nicola Sciclone e il Presidente CNA Toscana Luca Tonini analizzeranno le conseguenze della pandemia sull’economia toscana e le prospettive per il futuro, con il supporto di un recente studio curato da Irpet e di alcuni focus group di approfondimento con le imprese (realizzati sempre da Irpet in collaborazione con CNA Toscana e Opera, la fondazione della CNA Toscana).

L’Assemblea elettiva, che si tiene ogni quattro anni come previsto dallo Statuto, è infatti il momento in cui CNA delinea le strategie di medio periodo e le linee di lavoro sindacale e politico per il prossimo quadriennio. E l’Assemblea 2021 si tiene in un momento particolarmente delicato, perché come sottolinea il presidente Tonini: “le nostre piccole imprese stanno ancora lottando con tutte le loro forze per superare la grave crisi che si è aperta dallo scorso anno come conseguenza della pandemia”.

E aggiunge: “Considerata la situazione generale e la diffusione dei contagi, abbiamo deciso di organizzare un’assemblea all’insegna della sobrietà, senza momenti conviviali. Anzi: abbiamo devoluto alla Fondazione Meyer la somma che avremmo impegnato per l’organizzazione di un aperitivo per i nostri delegati e gli ospiti”.

CNA Toscana associa nella regione più di 35mila piccole imprese, oltre un terzo delle imprese artigiane toscane che sono 101.147 (dati Movimprese al 30 giugno 2021).

Fonte: Ufficio Stampa