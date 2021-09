Programma la tua prossima formAZIONE

Tutte le aziende, secondo la legislazione italiana, hanno l’obbligo formare e informare i propri lavoratori sulle normative vigenti in materia di salute, sicurezza e igiene degli alimenti.

Effe Diligence eroga una vasta gamma di corsi obbligatori, con l’intento di diffondere la cultura in modo dinamico e interattivo.

Scopri oltre 100 corsi in ambito sicurezza, HACCP, primo soccorso e molto altro ancora.

I nostri percorsi formativi vengono progettati partendo dalla consapevolezza che l’apprendimento del personale rappresenta il principale valore aggiunto di un’impresa.

Un’ampia aula accreditata, formatori selezionati attraverso rigorosi Quality Assesment e un’area break dove rilassarsi durante la pausa sono il mix perfetto per un’esperienza indimenticabile.

Non hai tempo per seguire i nostri corsi in aula?

Nessun problema. La nostra piattaforma online offre un ampio numero di corsi a tua disposizione quando e dove preferisci.