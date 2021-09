Fratres Toscana, consegna degli attestati di benemerenza a donatori e donatrici

Sabato 2 ottobre alle ore 12, nella cornice del Convento di San Francesco a San Miniato, saranno consegnati gli attestati di benemerenza ai donatori e alle donatrici dei gruppi Fratres donatori di sangue della Toscana.

La cerimonia di consegna nell’ambito del Pellegrinaggio annuale della Fratres regionale che quest’anno si svolge a San Miniato (PI) con il seguente programma:

Ore 08:45 Ritrovo dei partecipanti in piazza Dante;

Ore 09:15 Inizio corteo sfilando per le strade di San Miniato fino all'arrivo alla Chiesa di San Francesco;

Ore 10 Arrivo in Chiesa per momento di ritiro e raccoglimento accompagnati dall'assistente spirituale Don Udoji;

Ore 11:00 Santa Messa;

Ore 12:00 Intervento Autorità e consegna attestati di benemerenza.

Saranno presenti Mons. Andrea Migliavacca Vescovo di San Miniato, Simone Giglioli Sindaco di San Miniato, Vincenzo Manzo Presidente nazionale Fratres e Claudio Zecchi Presidente regionale Fratres.