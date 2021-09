Giornata mondiale dello stomizzato: sabato 2 ottobre a Firenze

“Muoversi in libertà e sicurezza con la stomia si può” è il primo progetto pilota, in Italia, ad essere adottato in tutta la Toscana, per consentire l’accessibilità a bagni idonei, come quelli adibiti all’handicap, anche alle persone con stomia.

Se ne parlerà in occasione della Giornata mondiale dello stomizzato (world ostomy day 2021), che si terrà a Firenze sabato prossimo 2 ottobre, nell’auditorium di Santa Apollonia, con l’obiettivo di favorire un momento di incontro e di riflessione tra rappresentanti delle istituzioni, professionisti del settore, persone stomizzate e le loro famiglie.

“Obiettivo di questa campagna di sensibilizzazione è offrire un servizio che migliori la qualità della vita delle persone con stomia, rimuovendo ostacoli e barriere, per permettere loro di spostarsi in tranquillità e sicurezza nella nostra regione, lavorare, studiare, stare fuori casa anche tutto il giorno”, dichiara l’assessore Simone Bezzini.

La campagna, ideata e curata dall’Associazione stomizzati toscani, prevede che tutti i soggetti che vi aderiranno - enti pubblici, associazioni, esercizi privati, supermercati e altri ancora - affiggano un apposito logo sui bagni.

“Questo è uno dei contenuti del nuovo accordo innovativo di collaborazione tra la Regione Toscana e Astos, che punta a dare risposte concrete per agevolare l’inclusione sociale delle persone portatrici di stomia, garantendo assistenza sanitaria e supporto psicologico - prosegue Bezzini -. Ogni barriera abbattuta è un passo avanti sostanziale verso l’inclusione sociale e il pieno reinserimento nella vita attiva. Per la Regione Toscana questi sono obiettivi irrinunciabili. Il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore per far crescere, in termini di qualità, il sistema sanitario regionale, è fondamentale. Ringrazio tutti i volontari di Astos della collaborazione e dell’impegno costante garantito in questa come in altre iniziative”.

“Siamo fermamente convinti che il sostegno e l’adesione alla campagna ‘muoversi in libertà e sicurezza con la stomia si può’ sia un esempio virtuoso di rimozione di barriere e disagi - spiega l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli - e anche di sensibilizzazione al problema nell’ottica di arrivare ad assicurare autonomia e libertà di movimento alle persone con stomia. I bagni per disabili sono di norma adeguati, ma la stomia è un handicap che non si vede ed è accaduto che l’accesso ad essi sia stato negato, creando situazioni di disagio che la campagna si propone di eliminare”.

“E’ fondamentale potenziare tutti gli incentivi che aiutano a superare la paura di affrontare il mondo esterno e riconquistare la piena autonomia - aggiunge Monica Sgherri, presidente di Astos -. L'esperienza e le difficoltà vissute in prima persona sono alla base della convinzione che con una maggiore disponibilità di servizi igienici adeguati, l’integrazione delle persone con stomia nella comunità sarà accelerata, contribuendo così a migliorare la loro qualità di vita. Ma questo percorso non è scontato né facile. È fondamentale potenziare tutti gli incentivi che aiutano a superare la paura di affrontare il mondo esterno e riconquistare la piena autonomia”.

L’impegno a promuovere l’adesione degli enti pubblici, a partire dalle Asl e dai Comuni, associazioni e organizzazioni sociali e sindacali, consentirà di spronare l’adesione anche delle realtà del settore privato, dalle ferrovie ai tratti autostradali e superstradali nel territorio toscano, dai luoghi di lavoro ai centri commerciali, eccetera.

E’ a cura di Astos la progettazione e realizzazione della campagna a partire dalla ideazione, stampa e distribuzione dell’adesivo da giustapporre sulle porte dei servizi igienici anche accanto al logo per disabili: il pittogramma raffigura le figure stilizzate di sesso maschile e femminile, con il sacchetto sull’addome, con la dicitura “stomia” e la scritta in diverse lingue (italiano, inglese, cinese, arabo) e al centro in piccolo il logo dell’associazione.

L’elenco aggiornato di tutti i soggetti che aderiscono alla campagna sarà consultabile sul sito www.astos.it. L’elenco a cura di Astos ha l’obiettivo di fornire una mappa ideale, ordinata per Comune, dei luoghi e strutture con bagni adeguati alle esigenze di persone con stomia.

Per ulteriori informazioni e per aderire alla campagna, contattare: Astos Odv, telefono 3387664951 - info@astos.it.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa