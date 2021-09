Investe 15enne con lo scooter e scappa, denunciato 43enne

Provoca un incidente e si allontana, ma viene rintracciato dalla Polizia Municipale di Firenze grazie alle telecamere. L’episodio è accaduto una decina di giorni fa in via Pistoiese.

Protagonista il 43enne conducente di uno scooter che, dopo aver investito una ragazzina di 15 anni procurandole una brutta ferita a una gamba, si è allontanato senza prestarle soccorso. Dopo aver effettuato i rilievi gli agenti del Reparto Infortunistica hanno esaminato le immagini fornite dalle telecamere del sistema di controllo del traffico. E grazie a queste hanno accertato il coinvolgimento nell’incidente di uno scooter Honda SH di colore nero, con bauletto in tinta, parabrezza con una striscia rifrangente.

Dalle immagini gli agenti hanno notato anche alcuni particolari relativi al conducente importanti per il riconoscimento tra cui il colore del casco e altri accessori. Alla ricerca di ulteriori elementi utili per il riconoscimento del conducente, gli agenti hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere della zona dell’incidente anche nei giorni successivi.

È emerso che uno scooter con le stesse caratteristiche e condotto da quella che sembrava la stessa persona transitava in via Pistoiese verso via Baracca nella stessa fascia oraria della mattina. Lunedì quattro agenti in borghese appostati lungo il percorso hanno intercettato e fermato l’uomo che ha subito ammesso la sua responsabilità.

Per l’uomo è scattata la denuncia per omissione di soccorso e, se la prognosi della quindicenne supera i 40 giorni, anche di lesioni stradali gravi. Gli agenti intanto gli hanno ritirato la patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa