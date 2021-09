Patto per la Lettura, Lastra a Signa lancia il bando

Creare una rete territoriale incentrata sulla lettura al fine di renderla una pratica diffusa, in grado di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini per influenzarne positivamente la crescita culturale, sociale e civile.

Con questi obiettivi il Comune di Lastra a Signa chiama a raccolta sul territorio tutti quei soggetti interessati ad aderire al Patto per la Lettura, pubblicando il relativo avviso sul sito web del Comune di Lastra a Signa, nella sezione Bandi di gara e Avvisi.

In particolare possono aderire al Patto istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo.

Chi aderirà e sottoscriverà il Patto potrà collaborare, nelle forme e modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, che ha la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio. In particolare, mettendo a disposizione le proprie competenze per offrire proposte formative di avvicinamento al libro incoraggiando il protagonismo di ognuno, cercando di trasmettere il piacere che si può trarre dai libri, offrendo esperienze diffuse di lettura in città, nelle scuole e nella biblioteca, nei musei, ma anche in altri contesti sociali e della vita quotidiana del paese, partecipando al Tavolo di coordinamento e monitoraggio.

“Continua il nostro lavoro di diffusione e promozione della lettura sul territorio – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- riconoscendola come elemento cardine della crescita della nostra comunità. Questo ambizioso progetto ha come obiettivo quello di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta, promuovendo l’apprendimento permanente e avvicinando alla lettura in particolare i non lettori, i bambini sin dalla prima infanzia e i nuovi cittadini”.

I soggetti interessati all’adesione al “Patto locale per la Lettura del Comune di Lastra a Signa”, potranno presentare la propria domanda di adesione, redatta secondo il modello Allegato 2 all’avviso a mezzo pec, specificando nell’oggetto “Patto locale per la Lettura del Comune di Lastra a Signa” entro venerdì 29 ottobre 2021. Il Patto avrà una durata triennale ed è rinnovabile su espressa volontà delle parti firmatarie manifestata nei 6 mesi antecedenti la scadenza.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa