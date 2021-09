Sebach per la lotta al tumore al seno: realizzata barca da canottaggio per The Same Boat

Sebach, azienda certaldese numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha deciso di realizzare una Jole da 8 vogatori interamente personalizzata, rossa fiammante, che sarà destinata ad un’attività di sostegno.

La barca, grazie al supporto di Rowinteam, realtà specializzata in team building di canottaggio, con la quale Sebach ha già collaborato in passato, sarà messa a disposizione dell’associazione The Same Boat, progetto fortemente voluto da Antonella Corazza, olimpionica e campionessa mondiale di canottaggio.

L’associazione si impegna ad accogliere donne con esperienze simili nella lotta al tumore al seno e altre patologie oncologiche e disabilitanti, sottoposte ad interventi e terapie, offrendo il canottaggio come attività sportiva, con lo scopo di riabilitarle fisicamente e psicologicamente.

Del progetto The Same Boat fanno parte allenatori, terapisti e volontari che mettono a disposizione tempo e competenze per dare vita a progetti solidali, percorsi di allenamento e recupero, giornate di aggregazione e divertimento, partecipazione ad eventi e regate.

In aggiunta a questo, Sebach utilizzerà la barca per attività di team building interni, dimostrando ancora una volta l’impegno e l’attenzione verso i propri lavoratori e perseguendo la filosofia aziendale dell’importanza della persona, che l’ha portata a essere azienda Great Place to Work Certified 2021 e al primo posto come Best Workplaces for Women 2021.

Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “Continuiamo il percorso che persegue il benessere dei nostri dipendenti, con un progetto che, già in passato, ha riscosso grande successo internamente. Sapere poi che l’imbarcazione potrà essere usata anche per importanti scopi a livello sociale, ci rende ancora più orgogliosi di questa iniziativa”.

La barca è stata varata oggi a Corgeno, sulle sponde del lago di Comabbio, in provincia di Varese, alla presenza di Sebach, Rowinteam e The Same Boat.

Fonte: Sebach