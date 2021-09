Tra Fucini e Saccenti sul Montalbano, doppio trekking urbano

Occasione per donare al visitatore una nuova chiave di lettura del territorio e un originale metodo d’interpretazione dello spazio, le Passeggiate letterarie vogliono stimolare il visitatore a vivere il luogo non soltanto come un paesaggio ma come una vera e propria fonte di conoscenza, attraverso la valorizzazione della vocazione artistica del territorio, di chi l’ha vissuto e abita.

Le Passeggiate Letterarie 2021 del Montalbano, sono un’iniziativa promossa da una rete di associazioni culturali di Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano e Vinci, con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni comunali.

Partito nel mese di agosto, il progetto fa tappa a Cerreto Guidi dove, dopo una partecipata conferenza di presentazione svoltasi nei giorni scorsi in Biblioteca, Sabato 2 e Domenica 17 Ottobre sono in programma due passeggiate dal titolo “L’Improbabile incontro del Sor Renato con il Sere”.

Come si evince dal titolo, la camminata si svolge immaginando l’incontro tra Renato Fucini, poeta e narratore di cui ricorrono i 100 anni della morte, e Giovanni Santi Saccenti, scrittore nato a Cerreto Guidi nel 1687 e autore delle Rime. Le passeggiate, per le quali è necessario prenotarsi, stanno riscuotendo apprezzamento tanto che per quella in programma Sabato 2 ottobre alle ore 17,00 i posti sono esauriti.

Ne restano invece per quella di Domenica 17 ottobre con partenza alle ore 16,00 dalla Pro Loco di Cerreto Guidi.

Chi fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio cultura e turismo del Comune di Cerreto Guidi (tel.0571.906225 al mattino).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa