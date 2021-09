Castelfiorentino-Livorno, sfida calcistica e sui campi di Subbuteo

Una sfida a tutto campo, tra Castelfiorentino e Livorno. Nel segno del calcio: giocato e in miniatura. Alla vigilia della partita tra Castelfiorentino e Livorno (domenica 3 ottobre) si svolgerà sabato pomeriggio allo stadio “Riccardo Neri” (inizio ore 16.00) un’altra bella sfida tra i gialloblù e gli amaranto nel calcio giocato “con la punta delle dita”, il mitico Subbuteo, che vedranno contrapposti i rispettivi Club di Castelfiorentino e Livorno.

A disputare le partite in contemporanea saranno incaricati 4 giocatori per squadra, che lungo i campi di panno daranno vita a un confronto entusiasmante nel quale le principali virtù richieste non sono le abilità con i piedi ma quella con le dita, unita naturalmente alla visione di gioco, alla freddezza e al temperamento.

La simpatica iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si propone come obiettivo principale quello di inviare un messaggio di amicizia sportiva alle rispettive tifoserie e manifestare la voglia di divertirsi da parte dei due club, formulando un augurio ad entrambi per l’inizio di questa nuova stagione calcistica.

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, nel pieno rispetto ovviamente delle attuali regole Covid19, e chiunque avrà modo di potersi avvicinare al gioco del calcio in miniatura.

Si ricorda inoltre che il club organizzatore di tale evento, il subbuteo club Castelfiorentino, si ritrova tutti i venerdì alle ore 21.30 circa presso il circolo Arci di Varna - Gambassi , e che per chiunque volesse conoscere più a fondo il gioco e le attività del club può prendere informazioni attraverso i seguenti contatti:

Nicola Dragoni, presidente del Club (3334891915) Fabio Pasquini, Vicepresidente (3387476169)

pagina facebook https://www.facebook.com/subbuteoclubcastelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa