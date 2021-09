Ponte di Marcignana, è caos: chiusura indetta due giorni prima e poi revocata

C'è confusione in merito a una decisione che sarebbe stata presa e poi revocata in fretta e furia. Parliamo della chiusura decretata e poi revocata del ponte di Marcignana, dalla giornata di oggi fino al 25 ottobre. I cartelli giallo evidenziatore sarebbero apparsi nella giornata di ieri all'uscita di Empoli Ovest della Fi-Pi-Li e in prossimità dell'incrocio della frazione empolese, oltre che alla rotatoria di Bassa.

La comunicazione in merito non è giunta in alcun modo ufficiale e soprattutto non è arrivata per tempo come ci si aspetterebbe da un provvedimento di questo tipo. Andando a spulciare nell'albo pretorio della Città Metropolitana emerge la comunicazione, a data 28 ottobre. Sulle chat dei pendolari e degli automobilisti è rimbalzata in lungo e in largo la foto solo nella giornata di ieri.

Si segnala anche un errore: si riporta la sp111 come quella legata al ponte di Marcignana, ma andando a controllare meglio doveva essere la sp11. La sp111 porta a Massarella, a Fucecchio. Una svista che sommata alla mancanza di comunicazione poteva far sembrare una burla mal riuscita. Quest'oggi il traffico sul ponte di Marcignana è proseguito regolare. Cos'è successo dunque?

La soluzione e il commento della Lega

A incalzare sulla questione quest'oggi è intervenuta la Lega, riferendo anche un dettaglio del Consiglio comunale di Fucecchio.

"Cogliendo l’occasione della seduta consiliare di Fucecchio - spiega il consigliere Leonardo Pilastri -, ieri sera subito ho informato l’aula della grave problematica, ed altrettanto immediatamente il Sindaco contattava la Giunta della Città Metropolitana affinché risolvessero l’imbarazzante situazione. Pochi minuti dopo, il sindaco Alessio Spinelli ha annunciato all’aula che il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, delegato alla mobilità della Giunta della Città Metropolitana, gli aveva comunicato la decisione di annullare l’ordinanza emessa: il ponte sarebbe rimasto aperto, in attesa di definire meglio modalità di chiusura meno impattanti sulla vita dei cittadini. La morale di questa storia è chiarissima: una Giunta della Città metropolitana che gestisce i problemi in questo modo non può che provocare il disastro delle infrastrutture viarie che i cittadini della nostra zona subiscono ormai da anni".

A corredo sono intervenuti anche i consiglieri metropolitani Lega Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti, oltre al capogruppo a Empoli Andrea Picchielli: "Si sperava che finalmente la fine dei lavori e dei disagi per i cittadini non fossero più un miraggio invece da ieri senza comunicazioni adeguate per i cittadini il ponte sarebbe dovuto essere chiuso per tre settimane. Grazie all'azione rapida e decisa della Lega questa nuova chiusura è stata evitata salvaguardando cittadini, imprese e negozianti".

Ciò che emerge è che qualcosa è sfuggito alla comunicazione della Città Metropolitana, al netto dell'intervento della Lega. Si attende un comunicato in giornata sul fatto, ma sta di fatto che sulla questione del ponte gli animi sono esacerbati per lavori che si protraggono da mesi e mesi.