Prete compra cocaina nella pineta, altro scandalo nel clero in Toscana

Continuano gli scandali nel clero toscano. Dopo il caso di don Spagnesi, un altro sacerdote è stato collegato alla droga. Con proporzioni al momento certamente minori rispetto all'ex prete della Castellina. Parliamo del prete fermato dalla polstrada mentre acquistava cocaina nella pineta tra Torre del Lago e Migliarino, al confine tra Vecchiano e Viareggio. La vicenda, di alcuni giorni fa, occupa le testate locali.

Il sacerdote 45enne opera in Versilia. La dose rintracciata di cocaina era in una bustina e in quantità ritenuta per uso personale. Il sacerdote era uscito in piena notte dalla sua auto, andare verso il bosco e tornare a bordo. La polstrada l'ha fermato a un distributore poco più avanti. La cocaina acquistata dal prete è stata sequestrata, la patente ritirata.