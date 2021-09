Buongiorno oggi vi propongo una ricetta che ho assaggiato nel mio viaggio in Sardegna la Seada un dolce tipico della tradizione Sarda, buonissimo, l'ho assaggiato a Oristano e a Cagliari. La Seada è fatta da sfoglia ripiena di formaggio, pecorino sardo, e poi guarnita con il miele di castagno, è buonissima. La ricetta l'ho presa dal famoso blog Giallo Zafferano

Potete anche preparare le Seadas e poi conservarle in freezer prima di cuocerle. Il miele di castagno ha un sapore deciso e un retrogusto amaragnolo, quindi potete anche decidere di utilizzare un miele che preferite.

La foto che vedrete in primo piano l'ha scattata mio marito durante una cena in un ristorante nel centro di Cagliari.

Seadas

Ingredienti per 12 seadas

70 gr di Strutto

500 gr di Farina di grano duro

1 uovo di medie dimensioni

250 gr di Acqua tiepida

Per il ripieno

500 gr di Pecorino fresco

70 gr Acqua 70 g

1 Scorza di limone

Per guarnire

Miele di castagno q.b.

Preparazione

Per realizzare le seadas iniziate dall’impasto: in una ciotola versate la farina setacciata, poi unite l’uovo intero, versate a filo l’acqua tiepida e iniziate a impastare con le mani (in alternativa potete usare una planetaria). Aggiungete poco alla volta anche lo strutto continuando ad impastare per amalgamarlo. Quando l’impasto risulterà abbastanza compatto, trasferitelo su una spianatoia leggermente infarinata e continuate ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico. Avvolgete il panetto con la pellicola per alimenti e fate riposare l’impasto per 30 minuti.

Intanto occupatevi del ripieno al formaggio: grattugiate la scorza di un limone non trattato e tenetela da parte. Grattugiate il pecorino con una grattugia dai fori larghi, tipo julienne e trasferitelo in un piccolo tegame aggiungete l’acqua e scioglietelo a fuoco moderato mescolando di continuo, ci vorranno circa 8-10 minuti. Quando il formaggio sarà sciolto aromatizzate con la scorza di limone e rovesciatelo su un tagliere, stendetelo con una spatola e lasciatelo rassodare, poi con un coppapasta rotondo del diametro di circa 9 cm ricavate 12 dischi.

Riprendete il panetto di impasto e stendete la pasta a mano oppure con l’aiuto della macchina, tirate la pasta fino ad ottenere una sfoglia spessa 3 mm. Adagiate sulla sfoglia i dischi di formaggio ben distanziati tra di loro e ricoprite con un’altra sfoglia di pasta. Fate aderire la pasta intorno al ripieno premendo con le dita per eliminare eventuali bolle d’aria, come si fa per i ravioli. Con un coppapasta dai bordi ondulati del diametro di 10,5 cm ritagliate le singole seadas ed eliminate la pasta di scarto.

Ora potete procedere con la cottura: in un tegame riscaldate l’olio di semi e quando avrà raggiunto 170° immergete le seadas una alla volta, cuocete per un paio di minuti, poi scolatele con una schiumarola e adagiatele su un vassoio rivestito con carta assorbente in modo da asciugare l’olio in eccesso. In alternativa potete cuocere le seadas in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti, ma il risultato sarà meno fragrante rispetto alla tradizionale frittura. Trasferite le seadas su un piatto di portata, guarnitele con il miele quando sono ancora calde e servite subito!

