Biblioteca Scandicci, Wi-Fi 6 per gli utenti in tutti gli ambienti interni e in giardino

“La Biblioteca è un luogo di studio, ricerca e incontro amato e frequentatissimo da cittadini di tutte le età. Stiamo lavorando intensamente per renderla sempre più accessibile a ogni forma di abilità e capace di rispondere alle varie necessità, tra cui vi è sicuramente quella di una rete Wi-Fi di ultima generazione”. Con queste parole l’assessora alla Cultura Claudia Sereni presenta il nuovo sistema Wi-Fi 6 acceso giovedì 30 ottobre 2021 che grazie a 18 hotspot garantisce il 100 percento di copertura in ogni ambiente interno ed esterno della Biblioteca, ovvero il giardino, le sale e i corridoi ad ogni piano, oltre ai locali interrati compresi quelli per i depositi dei materiali.

Il nome della rete a disposizione degli utenti è “Biblioteca-Scandicci”, la password viene fornita dal personale della struttura.

Il Wi-Fi 6 installato è un impianto di ultima generazione che consente il funzionamento delle nuove applicazioni con maggiore velocità. L’installazione del sistema all’interno e all’esterno della Biblioteca di Scandicci, fornito dalla ditta Futura Automazioni di Scandicci, è stata seguita dai tecnici dell’ufficio Servizi informatici dell’Amministrazione Comunale, che in contemporanea hanno curato anche il nuovo sistema wireless (sempre Wi-Fi 6) all’interno del Municipio e dell'Auditorium in piazzale della Resistenza.

“Da oggi si può tornare a vivere la Biblioteca con maggior libertà, in maniera più semplice e sicura – conclude l’assessora alla Cultura Claudia Sereni – anche per chi ha esigenza di accedere a contenuti digitali in rete, alla Medialibrary on line, ai video, a file audio. Da ogni angolo interno ed esterno, da ogni panchina ed ogni sala della Biblioteca, tutti potranno avere una connessione veloce e affidabile. La biblioteca di Scandicci torna ad essere un luogo vivo e ricco di opportunità per i suoi frequentatori, anche quelli più esigenti ”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa