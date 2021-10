l Comune di Calenzano aderisce alla campagna “Nastro Rosa” promossa da Fondazione Airc per la prevenzione del tumore al seno e sostenuta da Anci. Stasera verrà illuminato di rosa il monumento della Liberazione, sulla rotatoria tra via Giusti e via Pertini.

Il tumore al seno colpisce 55mila donne ogni anno. I traguardi raggiunti dalla ricerca hanno portato all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Sostenere questo tipo di indagine scientifica è quindi ancora più importante, per curare anche le forme più gravi e far crescere ancora questa percentuale.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa