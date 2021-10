Leggero malore per il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, candidato alle elezioni

Il sindaco uscente di Carmignano Edoardo Prestanti è stato colpito oggi da un leggero malore. Lo comunica una nota dello staff del primo cittadino, in corsa per il rinnovo del mandato in queste elezioni che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Il candidato di "Idee per Carmignano" si sta recando in ospedale a Prato per accertamenti.

"Edoardo in questi giorni si è speso senza sosta ascoltando come prima e più di prima cittadine e cittadini di Carmignano" dice la nota, specificando che il malore accusato non sarebbe preoccupante ma che Prestanti si sottoporrà a "semplici controlli per una maggior sicurezza". Annullata la serata conclusiva della campagna elettorale, che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Seano.