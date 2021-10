Scuola di Marti verso la chiusura per criteri anti-sisma: riunione con i genitori

Domani mattina, sabato 2 ottobre, alle 10 al campo sportivo Bianchi di via Bulignano a Montopoli è stata indetta una riunione per parlare dei problemi della scuola primaria di Marti. L'annuncio è giunto a tutti i genitori degli alunni ma la 'bomba' è già scoppiata in Consiglio comunale: la scuola dovrà chiudere per un parere negativo sui criteri anti-sisma.

Già nel 2017 c'è stata una chiusura per criticità e i 100 ragazzi erano stati trasferiti a Montopoli. Stavolta il problema rilevato potrebbe essere ancora più grave.

Si attendono comunicazioni ufficiali dal Comune dopo l'esame approfondito da parte della giunta guidata dal sindaco Capecchi e dei tecnici comunali.