Come chiedere il rimborso delle spese di trasporto scolastico a Montespertoli

Da lunedì 4 ottobre sarà possibile fare domanda per richiedere il contributo per il rimborso del 50% delle spese di trasporto sostenute, durante l'anno scolastico 2020-21, per le famiglie degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado e residenti nel Comune di Montespertoli.

Si tratta di un importante intervento di sostegno alle famiglie del territorio che si inserisce nella strategia più complessiva di rendere Montespertoli sempre più “in formato famiglia”.

I dati dicono che sono diverse le famiglie che ogni anno beneficiano di questi rimborsi e che si è verificato un leggero aumento di richieste nell’ultimo anno, motivo che spinge l’amministrazione comunale a sostenere con decisione questa misura.

Per accedere, le famiglie dovranno avere un isee pari o inferiore a € 9.000,00 e devono allegare le ricevute di pagamento delle spese sostenute per il trasporto scolastico nell'anno scolastico 2020/21.

La raccolta delle domande inizierà da lunedì 4 ottobre 2021 e terminerà mercoledì 3 novembre 2020 (compreso).

Sul sito del Comune (https://bit.ly/RimborsoSpeseTrasporto) è possibile scaricare il modulo di domanda e il bando, la domanda dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

• direttamente presso l’Ufficio Urp - Piazza del Popolo 34 (salvo eventuale chiusura al pubblico determinata da disposizioni normative);

• tramite email a: urp@comune.montespertoli.fi.it (allegando fotocopia di un documento di identità);

• Tramite PEC all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa