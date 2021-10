Esordio dell’Abc Solettificio Manetti in casa con Montevarchi

Una sfida da annali. Chi conosce la storia dell’Abc Castelfiorentino non può non ricordarsi le sfide epiche tra Abc e Montevarchi nell’allora serie B e il campanilismo che da sempre ha accompagnato le due tifoserie. Oggi la situazione è ben diversa da allora, e ancora lontana dalla normalità del pre pandemia, ma la sfida di esordio del campionato di C Gold tra Abc Solettificio Manetti e Webkorner Montevarchi avrà pur sempre il suo carattere speciale, in primis perché, da adesso in poi, si farà sul serio.

Sabato alle ore 21.15 (arbitri Salvo di Pisa, Marinaro di Cascina) il PalaBetti alzerà ufficialmente il sipario su una nuova stagione, quella in cui si tenterà di tornare gradualmente alla normalità dopo un campionato interrotto ed uno sconvolto da restrizioni e protocolli. Ma adesso finalmente ci siamo. Un’Abc Solettificio Manetti che, dopo i quattro appuntamenti precampionato, è ancora alla ricerca della forma ottimale. Sono in corso di valutazione, infatti, alcuni problemi fisici che soltanto nelle prossime ore permetteranno di capire se l’Abc di Paolo Betti potrà o meno presentarsi al completo a questo primo appuntamento ufficiale.

Si ricorda che l’accesso al pubblico sarà consentito soltanto alle persone munite di Green Pass e fino al limite di capienza previsto dalle vigenti normative.