Ferrovie Firenze, Ceccarelli (Pd): "Bene l'incontro con Rfi, si parli anche del raddoppio della direttissima"

"Apprezzo molto l’iniziativa del Presidente Giani e del sindaco Nardella e mi auguro che nell’incontro fissato con Rfi si possa finalmente accelerare la realizzazione del sotto-attraversamento di Firenze, per il quale mi sono battuto per anni nel mio precedente incarico di assessore alle infrastrutture e ai trasporti, ma sarebbe limitativo pensare che il problema del nodo di Firenze si risolva con un’opera che avrebbe dovuto essere stata realizzata ormai da molti anni". Con queste parole, il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli commenta la notizia diffusa dalle agenzie circa un prossimo incontro al vertice sul tema del nodo ferroviario di Firenze.

"In realtà - prosegue Ceccarelli - come Rfi sa bene, per superare il collo di bottiglia che rende irregolare il traffico dei treni Av tra Roma e Milano occorre realizzare al più presto il raddoppio della galleria del S.Donato e della direttissima nel tratto fiorentino. In questo senso avevamo lavorato con l’allora ad di Rfi Gentile. Esistono dei progetti di massima che possono costituire la base del ragionamento. Mi auguro che nell’incontro di cui leggo sulle agenzie si parli anche di questo".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa