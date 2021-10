Fi-Pi-Li, di nuovo 2 corsie chiuse. Via di Carcheri agibile a inizio 2022

Dopo la riapertura a tre corsie del tratto Lastra-Ginestra Fiorentina, due verso il Mare e una verso Firenze, avvenuta lo scorso 19 settembre, è stata completata l'attività di installazione delle nuove barriere di sicurezza lungo la corsia di marcia in direzione Firenze.

A questo punto è possibile passare alla fase di rialzamento del cordolo centrale, dove poggia lo spartitraffico new jersey tra le due carreggiate. Questa fase richiede la temporanea chiusura al transito veicolare sulle due corsie centrali, lasciando aperte le corsie di marcia sia in direzione Firenze sia in direzione Mare.

La ditta che ha ottenuto i lavori ordinari per il ripristino della strada di grande comunicazione ha presentato il cronoprogramma alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze, prevedendo la chiusura delle due corsie centrali a partire da lunedì 4 ottobre.

Circa il consolidamento del versante di frana all'altezza di via di Carcheri a Lastra a Signa, si stima la fine dell'intervento entro i primi mesi del 2022, secondo un cronoprogramma dei lavori concepito per arrivare il prima possibile alla riapertura al transito veicolare sulla via stessa, anche prima della conclusione dell'intero intervento.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze