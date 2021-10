Lastra a Signa, aumentano i collegamenti autobus fra il capoluogo e le colline

Quattro nuovi collegamenti autobus fra il capoluogo e le frazioni collinari. A partire da oggi 1° ottobre nella fascia mattutina di maggior frequentazione e di richiesta da parte dei pendolari sono entrate in vigore 4 nuove corse dal capoluogo, con capolinea in via Cadorna, per le Quattro strade, Marliano, Inno, Carcheri e Ginestra.

In particolare le corse aggiuntive con partenza dal capolinea di via Cadorna sono quelle delle 6,25 - 7,30 - 13,35 - 14,30 (ritorno dal capolinea di San Vincenzo a Torri alle 6,55 - 8,00 - 14,05 - 15,00).

“Questo importante risultato – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla mobilità Leonardo Cappellini- è stato raggiunto grazie al lavoro congiunto che da molto tempo sta portando avanti questa amministrazione con la Città Metropolitana, anche in ascolto delle richieste dei residenti delle frazioni collinari, per arrivare ad un aumento delle corse degli autobus soprattutto la mattina, a servizio di studenti e lavoratori. Con soddisfazione accogliamo quindi questo sforzo della Città Metropolitana, che ricordiamo ha il compito di programmare il servizio, anche in un momento così delicato di cambio del gestore del trasporto pubblico locale. Per questo ci tengo a ringraziare il consigliere metropolitano delegato al trasporto pubblico locale Francesco Casini - ha concluso Cappellini-per la sensibilità con cui ha accolto e lavorato sulle nostre richieste e sollecitazioni”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa