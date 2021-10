Tav, Stella (FI): "Stop ai ritardi, Firenze deve colmare il gap con le altre città"

"E' ora di mettere uno stop ai ritardi e ai rimpalli di responsabilità, e far conoscere ai fiorentini cosa ne sarà del nodo cittadino dell'Alta velocità ferroviaria. Senza Tav, Firenze verrebbe bypassata. Questa città ha assolutamente bisogno di un moderno sistema di alta velocità ferroviaria: che sia in superficie o sotto terra, Firenze deve colmare il gap con le altre grandi città che hanno binari Tav e relativa stazione dedicata". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"E' assolutamente necessario, allo stesso tempo - evidenzia Stella - liberare binari per il trasporto regionale e portare a compimento una rete ferroviaria metropolitana di superficie degna di questo nome, potenziando i treni dei pendolari. Purtroppo Firenze e la Toscana scontano un gap infrastrutturale notevole (aeroporto, polo fieristico fiorentino, Tirrenica) dovuto ai litigi e alle 'non scelte' del PD, che farebbe bene a recitare qualche mea culpa, e a lavorare per il completamento delle grandi opere".

Fonte: Ufficio stampa