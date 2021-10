Accuse al parroco, Palaia si schiera con don Holin

È stato un lungo e intenso applauso quello che la comunità di Palaia ha dedicato al suo prete, don Holin D’Cruz. Una vera e propria standing ovation per rispondere alle accuse mosse contro il parroco nelle ultime ore.

Dei parrocchiani del consiglio affari economici della diocesi hanno sporto querela per appropriazione indebita, riguardo ad una ristrutturazione ritenuta costosa, da circa 60mila euro.

Ristrutturazione che ha riguardato la canonica, dove alloggia il sacerdote, di cui la stessa diocesi di San Miniato era a conoscenza e che in merito ha affermato “nessun illecito è stato commesso”.

Alle accuse ha dunque risposto anche la cittadinanza del piccolo borgo, che si è riversata in Sant’Andrea prima della messa del sabato pomeriggio.

Tante le persone, di tutte le età, che hanno atteso l’arrivo del proprio don prima della celebrazione. Holin, giunto ai piedi della chiesa, è stato accolto da un battito di mani fragoroso, che superava d’intensità il suono delle campane che richiamavano come sempre, i fedeli alla messa.

Per lui sono partiti cori e lacrime, strette di mano e pacche sulle spalle. Vicinanza espressa anche dal sindaco di Palaia Marco Gherardini, presente al raduno di fedeli e non, a sostegno di don Holin. Infatti, poiché il parroco sia arrivato a Palaia recentemente, nel novembre scorso, l’affetto per lui dalla comunità è forte.

In questi mesi Holin ha raccolto molti consensi dalla comunità che frequenta la Chiesa, così come da coloro che non sono proprio costanti con l’appuntamento della domenica mattina. Ma rilevante è soprattutto il rapporto che ha instaurato con ragazzi e ragazze di Palaia, dando sprint alla partecipazione giovanile nella parrocchia con molte iniziative, uscite e ritrovi.

I palaiesi hanno espresso il loro parere sulla vicenda, schierandosi saldamente dalla parte del loro parroco. Lo hanno fatto stando al suo fianco, scendendo in piazza, dandosi appuntamento davanti alla chiesa del paese. E non hanno intenzione di abbassare la voce, per difendere Holin.

Margherita Cecchin