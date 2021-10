Assemblea Anci Toscana sull'economia dei territori

Il tema dell’economia dei territori sarà al centro dell’assemblea dei sindaci di Anci Toscana, che si terrà martedì 5 ottobre dalle 14.30 nella Sala convegni InfoPoint in piazza Stazione a Firenze. Sarà un’occasione per un ampio confronto sulla situazione e le prospettive dei Comuni dopo la fase pandemica e alla luce dell’attuazione del Pnrr. Una grande e decisiva opportunità, che però suscita anche forte preoccupazione: è di pochi giorni fa l'appello del presidente di Anci Toscana alla presidente del Senato Casellati per uno snellimento delle procedure, ad oggi così lente e complesse da compromettere l'esito stesso del Pnrr nei territori.

L'assemblea si aprirà con la relazione di Matteo Biffoni, seguita dagli interventi di Nicola Sciclone vicedirettore Irpet e Leonardo Marras assessore all’Economia della Regione Toscana. Poi il dibattito e gli adempimenti assembleari.

L’incontro si terrà in modalità mista: in presenza nei limiti della capienza (green pass obbligatorio) e in streaming.