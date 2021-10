Centro massaggi a luci rosse in un appartamento di Firenze: sequestrato

Una casa a luci rosse in un condominio a Firenze, con prestazioni persino presentate su internet

In via della Treccia, nel capoluogo toscano, gli agenti della polizia hanno sequestrato un centro massaggi organizzato in un appartamento ospitato appunto in un condominio nel quartiere periferico di Firenze.

Durante i controlli sul centro massaggi, gli agenti hanno sorpreso cinque donne cinesi, tre delle quali senza permesso di soggiorno.

Secondo le indagini dei poliziotti del commissariato di Rifredi, in più occasioni i clienti del centro avrebbero acconsentito alla proposta di prestazioni sessuali, prestazioni peraltro che venivano promesse anche online.