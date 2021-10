Confindustria Massa Carrara su Marmomac: "Prodotti in ceramica e quarzo, una truffa"

"Spacciare per marmo prodotti che sono quarzo, pieni di resine, inchiostri non è altro che una truffa al consumatore e una violazione di un marchio registrato. Mi auguro che Comune di Carrara e Regione Toscana ci aiutino a tutelare in tutte le sedi opportune un prodotto naturale che ha un legame plurimillenario con la il nostro territorio ed il nostro Pil”.

Non ha usato mezze misure Matteo Venturi, presidente della delegazione di Massa Carrara di Confindustria, nel riportare la sua esperienza alla fiera Marmomac di Verona.

Pur avendo visto una confortante voglia di ripartenza, Venturi aggiunge di aver notato “la presenza insidiosa, all'interno di una fiera dedicata al marmo, di un prodotto che marmo certamente non è, ovvero le ceramiche, quarzo e sintetici. Una scelta discutibile da parte degli organizzatori, che rischia soltanto di aumentare la confusione nel consumatore. Nei prossimi giorni - continua - non escludo che alcuni associati di Confindustria, legittimi proprietari di nomi e marchi, provvederanno a tutelare per vie legali i propri interessi e gli interessi dei consumatori”.