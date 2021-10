Coronavirus, contagi in aumento: 20 casi nell'Empolese Valdelsa e 3 in zona Cuoio

Aumentano i contagi nei territori di competenza di Asl Toscana Centro: oggi sono 168 i nuovi casi positivi, con zero decessi, rispetto ai 120 di ieri. L'incremento dei casi si ripercuote pure in zona Empolese-Valdelsa e zona Cuoio: nella prima situazione, rispetto a ieri, i contagi schizzano da 9 a 20, mentre nel Cuoio, che venerdì non aveva registrato nuovi contagiati, oggi si segnalano 3 casi.

Di seguito il dettaglio:

102 casi in provincia di Firenze, di cui 20 in zona empolese

Barberino di Mugello 4

Barberino Tavarnelle 2

Borgo San Lorenzo 5

Calenzano 1

Campi Bisenzio 8

Firenze 41

Greve in Chianti 2

Lastra a Signa 2

Pontassieve 2

Reggello 5

Scandicci 6

Scarperia e San Piero 1

Sesto Fiorentino 1

Signa 1

Vaglia 1

20 casi in zona empolese

Castelfiorentino 2

Empoli 7

Fucecchio 4

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 3

Montespertoli 2

Vinci 1

3 casi in zona Cuoio

San Miniato 1

Santa Croce sull'Arno 2

36 casi in provincia di Prato

Montemurlo 2

Prato 34

27 casi in provincia di Pistoia

Chiesina Uzzanese 2

Monsummano Terme 2

Montale 2

Montecatini Terme 2

Pieve a Nievole 1

Pistoia 11

Ponte Buggianese 2

Quarrata 2

Uzzano 3

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa