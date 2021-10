Interruzioni di corrente elettrica in centro a Firenze: ecco cosa è successo

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è intervenuta sulla mancanza di energia elettrica che questa mattina, per pochi minuti, si è verificata in alcune strade del centro di Firenze, tra via Tornabuoni e via Panzani.

La corrente elettrica è mancata alcuni minuti intorno alle 12.45 in alcuni isolati del centro di Firenze.

La società ha spiegato che non si è trattato di un guasto tecnico bensì di un cambio di assetto di rete elettrica con cui l'azienda ha spostato i carichi elettrici per isolare un tratto di linea interrata in via Panzani ed eseguire attività di manutenzione in un punto del cavo che risulta danneggiato, onde evitare guasti definitivi di maggiore durata.