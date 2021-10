Letture Dantesche a Ponte a Egola

Nell’ambito delle numerose iniziative assunte in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Associazione “Territorio in comune” continuando nel percorso celebrativo intrapreso da mesi, Domenica 3 Ottobre a Ponte a Egola in piazza Spalletti Stellato ha organizzato un nuovo evento culturale. Alle ore 12 Sergio Frati declamerà alcuni significativi brani della Divina Commedia. Interverranno reti televisive locali per riprendere l’avvenimento.

In occasione dell’evento, che è aperto al pubblico, ai cittadini presenti verrà donato un ricordo dell’avvenimento.