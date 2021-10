Ruba in un negozio e tira un pugno alla commessa, arrestato

Ha rubato da un negozio a Fucecchio e, chiamato in causa dalla commessa, le ha sferrato un pugno in pieno volto. Un 25enne di origini tunisine, residente a Fucecchio ma senza fissa dimora, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, venerdì 1 ottobre.

Poco dopo le 19 è entrato in un negozio, ha frugato tra gli scaffali e ha preso dei semi da giardinaggio per poi allontanarsi senza pagare. La commessa se ne è accorta, ha provato a fermarlo ma il 25enne l'ha colpita con un violento pugno in viso. La donna si è ferita ed è stata poi medicata al pronto soccorso di Empoli.

I carabinieri, appena scattato l'allarme, si sono messi sulle tracce del giovane, fuggito in bici. Lo hanno trovato in una casa abbandonata di Fucecchio e lo hanno arrestato. Il 25enne, con precedenti, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e oggi si celebra il processo con rito direttissimo.