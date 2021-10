Subbuteo, Castelfiorentino vince su Livorno ma trionfa la ripartenza dello sport

Prima sul panno verde, poi sull’erba, il calcio è il protagonista assoluto del primo fine settimana di ottobre a Castelfiorentino.

Oggi pomeriggio si è disputata la sfida di Subbuteo tra i club di Castelfiorentino e Livorno. I gialloblu hanno gareggiato contro gli amaranto nel segno dell’amicizia, della ripartenza dello sport e come augurio per l’inizio della nuova stagione calcistica. Infatti il match a colpi di dita è stato il preludio dell’incontro calcistico tra Castelfiorentino e Livorno: le due squadre, che militano in Eccellenza, si sfideranno sul prato dello stadio Riccardo Neri, alle 16 di domenica 3 ottobre.

Una vigilia che porta con sé la voglia di stare insieme. Il Subbuteo infatti è, come hanno ricordato i giocatori, non solo una disciplina parte della FISCT, Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, ma un’occasione di socialità e di unione. Lo dimostra il saldo legame tra i Club d’Italia e regionali, rappresentato anche oggi pomeriggio.

Schierati intorno ai 4 tavoli da Subbuteo, 4 giocatori per ogni squadra. Per i gialloblu del Subbuteo Club Castelfiorentino sono scesi in campo Vincenzo Santaniello, Giuseppe Zaccardo, Fabio Pasquini e il presidente Nicola Dragoni. Dal Subbuteo Club Labronico la formazione ha visto giocare Daniele Venturini, Massimo Matteucci, Alessio Nardi e Giovanni Marconcini, quest’ultimo del Club Calcio in miniatura Livorno. Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Castelfiorentino Simone Bruchi: questa giornata "è sintomo di ripartenza per tutte le attività sportive, siamo contenti e speriamo di non fermarci più". Riguardo alla partita di domani, Bruchi continua: "Si tratta di una sfida importantissima, incontriamo una squadra che non è avvezza a queste categorie, ha già un organico per puntare ad altri obiettivi. Sicuramente metteremo in campo tutta la nostra forza e grinta, e che vinca il migliore".

Prima del fischio di inizio del calcio tavolo, gli otto giocatori hanno osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Frank Fasciani, del Subbuteo Campania.

Il torneo si è svolto su quattro turni e il Castelfiorentino ha tenuto un costante margine di vantaggio rispetto agli avversari, amici in questa occasione, labronici. Sul panno verde delle perfette riproduzioni in miniatura delle due squadre hanno rincorso il pallone, mossi da piccoli precisi colpetti di dita. Tra scivolate, gol mancati e conquistati, a trionfare sono stati i gialloblu.

L’amichevole di augurio si è conclusa con una finale che ha confermato il vantaggio tenuto dal Castelfiorentino sul Livorno durante le quattro fasi del torneo. I gialloblu hanno portato a casa un risultato di 4-0 sui labronici. E se l’importante non è vincere ma partecipare, questo è un risultato dal valore che va oltre i numeri e le reti fatte. Il risultato più grande per i due Club è stato ritrovarsi, tornare a giocare insieme sui tavoli del Subbuteo e anticipare con spirito di squadra quella che domani sarà un’importante sfida calcistica.

