Teatro del Popolo, laboratori per bambini ed adolescenti

Laboratori teatrali per bambini ed adolescenti. La presentazione dei corsi in un incontro in programma Giovedì 7 ottobre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Sprigionare la propria creatività, sperimentare nuove possibilità espressive, creare personaggi, stare con gli altri e divertirsi.

Sono solo alcune delle ragioni che dovrebbero spingere i giovani a prendere parte ai laboratori teatrali in programma da questo mese di ottobre fino al prossimo maggio.

Per descriverne le caratteristiche e precisarne le modalità, è stato organizzato un incontro per Giovedì 7 ottobre alle ore 17,00 presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Sono due i laboratori previsti. Il primo, articolato su 35 ore, a cura di Diletta Landi, riguarda gli adolescenti da 11 a 17 anni, con un incontro settimanale ogni giovedì e due lezioni di prova.

Il secondo laboratorio, sempre con una durata di 35 ore, curato da Rossella Parrucci, si rivolge ai bambini dai 6 ai 10 anni, con un incontro settimanale ogni mercoledì e anche in questo caso con due lezioni di prova.

Per tutte le informazioni è possibile contattare Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Ufficio Stampa