Ubriaco, si masturba in treno durante una videochiamata

Ubriaco, si è masturbato in treno ed è stato multato. Un 44enne di origini romene ma residente nell'Aretino era su un treno regionale partito da Firenze e diretto a Arezzo. Entrato in Valdisieve, l'uomo ha iniziato una videochiamata in cui si stava masturbando. Un passeggero si è accorto di ciò che stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. L'uomo, in stato di alterazione alcolica, è stato identificato e gli è stata comminata una contravvenzione per atti osceni e ubriachezza. Inoltre è stato fatto scendere dal treno assieme a un connazionale che viaggiava con lui ma che è risultato estraneo ai fatti.