Rescuer Training Practice, un grande evento per il volontariato empolese

Riparte con grande slancio l’attività formativa condivisa tra il mondo del volontariato empolese (Misericordie, ANPAS, CRI), Centrale Operativa 118 e Azienda USL Toscana Centro.

Dopo la necessaria sosta nel periodo emergenziale, i soccorritori delle varie associazioni potranno nuovamente usufruire di momenti di approfondimento formativo ed esercitazioni per sviluppare ulteriormente le proprie competenze grazie al Campus “Rescuer Training Practice”, che si terrà Domenica 3 Ottobre al Palazzo delle Esposizioni ad Empoli. Dalle ore 9 fino alle 18, i volontari saranno coinvolti in gruppi di lavoro costituiti da personale sanitario, medici specialisti, infermieri dell’Azienda USL Toscana Centro, del 118 e formatori delle associazioni, dedicati ad argomenti specifici del mondo del soccorso. Per tutta la durata della manifestazione i partecipanti potranno inoltre usufruire di un punto informativo NUE 112 allestito all’interno del Palazzo. “Si tratta di un bellissimo e virtuoso esempio di condivisione e collaborazione su un tema fondamentale come quello della formazione, sul quale le nostre Misericordie da anni sono impegnate fortemente per garantire servizi sempre più qualificati e diversificati alla popolazione – afferma Fabio Nacci, Coordinatore Misericordie Empolesi - Valdelsa - Valdarno – Dopo un periodo di forzata sospensione delle attività formative dovuta alla pandemia ci auguriamo che questa iniziativa possa rappresentare un momento di ripartenza e ritorno alla normalità per la formazione, nonché un modello nuovo da riproporre per gli anni a venire come esempio di buona prassi e di continuo miglioramento delle competenze dei nostri soccorritori volontari.” Una rinnovata sinergia delle risorse e competenze dei professionisti e delle

associazioni locali impegnate nel campo dell’emergenza sanitaria affrontata con grande entusiasmo anche da ANPAS: “L'evento del 3 ottobre rappresenta per noi un importante momento di confronto e di crescita per i nostri volontari – sostiene Mariano Falcini, Coordinatore pubbliche assistenze empolesi - ANPAS da sempre promuove la partecipazione dei propri volontari in esperienze formative a tutti i livelli, dal sanitario, alla protezione civile, al sociale. Finalmente, dopo il grosso impegno nell'emergenza pandemica, torniamo ad esercitarsi tutti insieme in presenza, a mettere in rete conoscenze e competenze.”

Il Campus rappresenta inoltre un importante momento di confronto per fornire risposte alle crescenti necessità della popolazione a seguito all’epidemia. Un aspetto sottolineato da Mauro Dei, Coordinatore CRI Empolese - Valdelsa - Valdarno: “La recente pandemia, che ancora condiziona la vita di tutti, ha evidenziato vecchi e nuovi bisogni, soprattutto a carico della popolazione più fragile. La risposta a questi bisogni per essere efficace non può che essere corale, frutto di un’azione sinergica tra le amministrazioni locali e tutte le associazioni presenti sul territorio. In questa ottica ben vengano iniziative come questo Campus formativo per soccorritori dove si persegue un amalgama sempre maggiore tra NUE 112 e le tre associazioni di volontariato (CRI, Misericordie, ANPAS), che insieme forniscono servizi sanitari di emergenza al nostro territorio.”

L’evento, che si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, rappresenta per Empoli un appuntamento di alto livello formativo accolto con grande partecipazione dai soccorritori, impegnati costantemente nel miglioramento delle proprie capacità per garantire alla cittadinanza la massima qualità dei servizi.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa