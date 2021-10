Cena viola al Cavaliere per i tifosi della Fiorentina

Con la Fiorentina nel cuore. L'inizio di stagione è stato esaltante e anche tifosi e tifosi hanno colto la palla al balzo. A Il Cavaliere, a Vedute di Fucecchio, una quarantina di fan viola della Zona del Cuoio è tornata a riunirsi in presenza dopo quasi due anni di stop. Tutto è nato dal gruppo whatsapp Pazzi Per La Viola, circa quaranta tra uomini e donne si sono trovati a tavola a parlare di Vlahovic, Italiano e del sogno europeo. Sciarpe e labaro viola hanno colorato il ristorante, così come l'entusiasmo dei partecipanti. Tra un piatto e un ricordo tutti hanno contato "Forza Viola" e progettato di rimettere in piedi il Viola Club Armando Segato.