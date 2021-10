È caduto durante una gita in mountain bike sul monte Perone, all'Elba. Per un ciclista sono intervenuti i vigili del fuoco di Portoferraio, nel comune di Campo nell'Elba, con anche l'arrivo dell'elisoccorso del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo. In seguito l'assistenza dei sanitari inviati dal 118 ha permesso il recupero in sicurezza.