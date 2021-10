Bancomat fatto esplodere a Ponticelli, secondo colpo in 2 anni

Ennesimo colpo della banda del bancomat. Stavolta il luogo predestinato per il furto è Ponticelli di Santa Maria a Monte, già teatro di un colpo simile due anni fa. L'Atm della Coop è stato fatto saltare, come riportano le cronache locali. Pare che il colpo sia di svariate migliaia di euro. Il colpo è avvenuto ieri notte alle 3. Con un'auto i soliti ignoti hanno sfondato il vetro per poi far saltare in aria il dispositivo. Si lamentano danni anche ai negozi vicini al luogo della deflagrazione. Sul posto i carabinieri e la vigilanza per raccogliere elementi importanti per rintracciare i malviventi.