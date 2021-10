Funerali Francesca Bellucci, esequie a Vinci

Francesca Bellucci (foto da Facebook)

Sarà il borgo di Vinci ad accogliere le esequie di Francesca Bellucci per i funerali. Si svolgeranno alle 9.30 di martedì 5 ottobre nella chiesa della Santa Croce di Vinci. A celebrare la funzione sarà don Renato Bellini.

La notizia è circolata sui social network per informare dei funerali i tanti che conoscevano la 39enne Francesca Bellucci, morta dopo il grave incidente tra Pozzale e Villanuova a Empoli lo scorso 29 settembre.

La famiglia, in primis i genitori Riccardo e Anna, raccomanda non fiori ma opere di bene per onorare la memoria della fisioterapista e riflessologa di San Donato.