Mette a cuocere la carne e va a dormire, incendio in cucina a Pisa

Aveva messo a cuocere della carne sui fornelli della cucina e poi è andato a dormire, dimenticandosi del pasto in preparazione. Dai fornelli è divampato un incendio in quel di via Emilia a Pisa. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco e una volante della questura. Nessuno è rimasto ferito, solo danni al locale cucina. L'uomo, di origine albanese, era senza permesso di soggiorno e dopo i controlli è stato trasferito in questura e sono state avviate le pratiche per l'espulsione.