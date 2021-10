Palio dei Barchini in polemica, contrada squalificata si esclude dalle gare

Vince la contrada di San Bartolomeo il 35esimo Palio dei Barchini di Castelfranco di Sotto. Al secondo posto San Martino, al terzo posto in solitaria il solo Mirco Cipriano per San Pietro su due perché caduto durante il giro di piazza Garibaldi.

Manca una contrada sola: San Michele sarebbe stata tra le fautrici della caduta di uno dei contradaioli di San Martino per un remo infilato tra le ruote durante il mini Palio, la corsa dei ragazzi. Questa ammonizione dalla cabina di regia dei giudici ha causato le proteste dei gialloneri che hanno deciso di non correre le gare in Rosa e la gara principale. San Pietro dunque si prende il Mini Palio da seconda classificata ma anche il Palio Rosa come prima in classifica.

Come il Palio di Fucecchio, anche la finale del Palio dei Barchini di Castelfranco si è tenuta sotto la pioggia. Fortunatamente non la tempesta di una settimana fa, ma la vittoria ha reso bagnato l'asfalto.