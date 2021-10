Palio San Ranieri, squalifica per la barca Celeste: vince la Verde

Ha vinto la barca verde l’edizione 2021 del Palio di San Ranieri, al termine di una gara combattutissima che ha visto la barca rossa aggiudicarsi la seconda posizione e la barca gialla la terza. Squalificata la barca celeste che, in conseguenza del verdetto del giudice di gara, è stata retrocessa all’ultima posizione (NdR, una squalifica ha condizionato anche il Palio dei Barchini di Castelfranco di Sotto). E’ stato il Sindaco Michele Conti a consegnare il Palio nelle mani degli atleti del quartiere Sant’Antonio, vincitori di questa edizione inedita, svoltasi nel mese di ottobre a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Soddisfatto l’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini: «Finalmente ho visto tanta gente sui Lungarni e finalmente siamo riusciti a ripartire dopo un lungo periodo di stop forzato. Ritengo particolarmente significativo il fatto che siamo ripartiti dal Palio di San Ranieri, purtroppo spesso considerato la cenerentola fra le manifestazioni del Giugno Pisano. Come Amministrazione stiamo lavorando perché non lo sia più, cogliendo anche dei segnali positivi come la presenza di tanti giovanissimi fra i vogatori, soprattutto della barca rossa. Potevamo saltare l’anno, dando l’appuntamento al Giugno 2022 e invece abbiamo fatto di tutto per ripartire dando un segnale importante e siamo particolarmente felici di essere finalmente tornati a offrire uno spettacolo alla città»

Si è svolto oggi, domenica 3 ottobre, il Palio di San Ranieri, con la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro quartieri storici della città: San Francesco (barca gialla), San Martino (barca rossa) Santa Maria (barca celeste) e Sant’Antonio (barca verde). La manifestazione, che ha preso il via alle ore 17, ha visto le imbarcazioni gareggiare per 1500 metri controcorrente dal Ponte della Cittadella, presso la sede dei Canottieri Arno, fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli.

L’edizione 2021 del Palio di San Ranieri, che tradizionalmente si tiene il 17 giugno giorno di San Ranieri, è tornata oggi a svolgersi a distanza di due anni dall’ultima volta, dopo la sospensione dovuta alla pandemia, fatta eccezione per il corteo storico che non si è potuto organizzare. Il pubblico ha potuto seguire il palio grazie alle due tribune, ognuna da 100 posti, montate in prossimità dell’arrivo allo Scalo dei Renaioli, dove i posti sono stati assegnati in maniera nominativa e dietro presentazione di Green Pass.

Svolgimento del Palio. Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche fregate "stefaniane" dell'Ordine Mediceo dei Cavalieri di Santo Stefano. La barca del quartiere San Francesco è contraddistinta dal colore giallo, quella di San Martino dal rosso, quella di Santa Maria dal celeste, quella di Sant'Antonio dal verde.

Ogni equipaggio è composto da otto vogatori, un timoniere ed un “montatore”. Quest'ultimo deve arrampicarsi su un pennone alto dieci metri, posto al traguardo su di una piattaforma galleggiante e recuperare la bandierina che simboleggia la conquista de il"Paliotto". Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all'impresa di Lepanto del 1571 quando le truppe cristiane, una volta abbordata l'ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell'imbarcazione musulmana.

Gli equipaggi. Questi gli equipaggi che hanno gareggiato domenica:

Barca Gialla: Santi Gianluca, Grassini Andrea, Fabozzi Mirko, Marsigli Fabio, Pratesi Michele, Taddei Federico, Vito Saggese, Delcarratore Davide; Timoniere Riccardi Pellegrini. Allenatore Cini Primo.

Barca Rossa: Pioli Leonardo, Papini Gabriele, Miccoli Simone, Cavatorta Lorenzo, Figuccia Federico, Pratelli Nicola, Bellani Marco, De Pasquale Mattia, Marrocchelli Leonardo, Niola Carlotta; Montatore Ognibene Michele; Timoniere Fedeli Samuel. Allenatore Simoncini Alessandro.

Barca Verde: Mollica Alessio, Barandoni Simone, Sbrana Daniele, Del Lucchese Tommaso, Vitarelli Lapo, Rubessi Adriano, Colombini Matteo, Carmignani Tommaso, Traso Andrea; Montatore Perice Michele. Allenatore Nencini Maurizio.

Barca Celeste: Mostardi Luigi, Barbieri Mirko, Romani Luca, Giarri Emanuele, Vanni Francesco, Possenti Luca, Lorenzini Alessio, Ricci Flavio; Timoniere Ciulli Gabriele; Montatore Bellani Edoardo. Allenatori Landi Massimiliano, Foschi Massimiliano.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa