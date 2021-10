Si stavano allontanando con 50 euro di prodotti di cosmetica dal negozio Ovs di corso Italia a Pisa. Per il tentato furto ieri intorno alle 13 sono state fernate due ragazze minorenni di Pisa. La merce non era stata danneggiata. Quando è intervenuta la volante della polizia di Pisa, sono stati allertati anche i genitori delle giovani. Questi hanno provveduto a pagare la merce, perciò il responsabile del negozio ha deciso di non sporgere denuncia.