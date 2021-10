Alla Locanda d'Elsa un appuntamento sul Kundalini Yoga

Conoscere il Kundalini Yoga come pratica per mantenersi in salute e coltivare il proprio benessere spirituale, individuando una via diretta e profonda per la nostra consapevolezza. Una pratica che è anche una filosofia, risalente secondo alcune fonti a 20.000 anni fa. A chi fosse interessato o semplicemente incuriosito e intende saperne di più, non rimane che partecipare all’incontro teorico-pratico promosso dall’associazione Nahdah Yoga ASD che si svolgerà alla Locanda d’Elsa di Castelfiorentino (viale Roosevelt 26) venerdì 8 ottobre, dalle 18.30 alle 20.00 (ingresso libero).

All’incontro – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - sarà presente Luisa Berterame, insegnante di Yoga e cantante lirica, che illustrerà ai partecipanti alcune nozioni teorico pratiche per sentirsi più giovani, traendo benefici “dalla flessibilità della nostra colonna”. Una combinazione di esercizio fisico, attenzione al respiro, mudra (posizione delle mani) e uso della voce che rendono questa pratica creativa e a volte imprevedibile.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa