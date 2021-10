Artex, conclusa la mostra dei lavori in ceramica degli studenti cinesi

Ha suscitato interesse la mostra dei lavori in ceramica fatti dagli studenti cinesi di Hangzhou e messi in mostra a Firenze da Artex, il centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. La rassegna, dal titolo ‘China-Italy Cultural Exchange Workshops. Children’s Creative Works Tour’, che si è chiusa il 1 ottobre, ha rappresentato una preziosa occasione di scambio e valorizzazione del rapporto con la Cina, paese a cui gli artigiani toscani guardano con grande interesse.

Durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19 sono stati organizzati cinque workshop sul tema della ceramica e del vetro, nell’ambito della quinta ‘China Craft Week’ a Hangzhou per rafforzare la cooperazione con Firenze. I corsi, tenuti da artisti europei con sede in Cina, hanno coinvolto 50 studenti e le loro famiglie. La mostra di Artex poi ha selezionato 21 opere eccellenti tra tutte le creazioni.

“Questa iniziativa ha un doppio valore - spiega Elisa Guidi, coordinatrice Artex - da una parte ha regalato agli studenti di Hangzhou la grande opportunità di confrontarsi con insegnanti d'arte stranieri e nuove tecniche creative, ma dall’altra è stata anche un grande regalo per Firenze. Queste opere, infatti, sono come doni preziosi per la città realizzati con creatività e passione e rappresentano il legame di amicizia e la stima che c’è tra la Cina e l’artigianato artistico toscano”.

