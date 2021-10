Biancorosso Sesa, debutto vincente contro Livorno

Inizia nel migliore dei modi il campionato di serie C Silver. Il Biancorosso Sesa batte infatti nettamente per 78-56 il Brusa Livorno dopo una gara condotta dal primo all'ultimo minuto. Già nella prima frazione si intuisce che la squadra è in serata tanto da chiudere al 10' con ben 25 punti all'attivo. All'intervallo si va sul 44-27 e nella seconda metà di partita i ragazzi di coach Valentino fanno un po' di fatica ma riescono a controllare senza particolari affanni andando a vincere. "L'approccio è stato molto positivo - spiega coach Valentino - al ritorno dallo spogliatoio abbiamo un po' sofferto la loro difesa ma siamo rimasti concentrati a fare le nostre cose ed abbiamo vinto una bella gara".

Il tabellino

78-56

BIANCOROSSO SESA

Baccetti 2, Menichetti 2, Mazzoni 19, Giannone 12, Berti 7, Landi 2, Malventi 11, Cerchiaro 8, Pinzani 4, Cappelletti 2, Maltomini 9, Berardi. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

BRUSA LIVORNO

Mealli, Del Monte 12, Vivone, Pantosti, Artioli 5, Lulli, Fiore 9, Locci, Armillei 8, Ghezzani.All. Cerri

Parziali: 25-13, 19-14, 18-19, 16-10

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa