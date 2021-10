Delitto Roberta Ragusa, all'asta due immobili di Logli per pagare gli avvocati

Secondo il Tirreno, per consentire di incassare il pagamento mai avvenuto delle notule agli avvocati Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri, i legali difensori di Antonio Logli, condannato in via definitiva per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, saranno messi all'asta due immobili di sua proprietà: un appartamento in una zona residenziale di Pisa di 60 mq e un fondo con due uffici per un totale di 90 metri quadrati a San Giuliano Terme.

Dopo la condanna in appello, nel 2018, Logli ipotecò i due immobili come garanzia del mancato pagamento delle parcelle dei due avvocati, i quali non hanno mai ricevuto rispettivamente il saldo di 90 mila e 66 mila euro.