Testa a testa in quel di Bagnone per l'elezione a sindaco. Tra Giovanni Guastalli (Bagnone Nel Cuore) e Marco Negrari (Uniti Per Bagnone), a spuntarla è il primo, che conquista 587 voti e il 51,72% delle preferenze. Negrari, invece, ha preso 548 voti e il 48,28% delle preferenze.