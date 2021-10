Elezioni Altopascio, sarà ancora ballottaggio. D'Ambrosio drena voti al Pd

Elezioni Altopascio, si va ancora al ballottaggio

Ricordiamo che a gareggiare erano tre candidati ad Altopascio: il sindaco uscente Sara D'Ambrosio per il centrosinistra con 4 liste, il consigliere regionale ed ex sindaco Maurizio Marchetti per il centrodestra con 5 liste e Giovanni Tori.

Sara D'Ambrosio non riesce a passare al primo turno. Si ferma al 49,07%, con un risultato importantissimo anche all'interno della lista. La candidata, passata ad Azione, ha convogliato tutti i suoi voti verso la lista personale, che ha preso il 33,84%. Il Pd è la seconda lista, con 289 voti e l'8,6%. Superano il 6% unite le liste Viviamo Altopascio ed Europa Verde-Psi.

Più eterogeneo il risultato dello sfidante principale, Maurizio Marchetti. Totalizza un 47,37% con 1.756 voti totali. La lista più forte è quella della Lega, 17,26% e 580 voti. Segue Ora #Altopasciuo presente con il 9,38%, Fratelli d'Italia ferma al 7,77%, Spianate 1494 al 7,08% e #Noi Badia e Marginone al 5,83%.

Chiude con il 3,59% il terzo candidato, Giovanni Matteo Tori. Altopascio vota ancora tra due settimane.